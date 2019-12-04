واشنطن 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عزمها تعيين سفير لها في السودان لأول مرة منذ 23 عامًا، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى واشنطن حاليًا.وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تصريحات بعد لقاء وزير الخارجية السوداني الدكتور عبد الله حمدوك اليوم : إن البلدين سيبدآن إجراءات تبادل السفراء، وهذا القرار هو خطوة إلى الأمام على طريق تقوية العلاقات الأميركية السودانية الثنائية، خاصة وأن الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون تعمل على تطبيق إصلاحات واسعة.وناشد حمدوك وزير الخارجية بومبيو والمسؤولين في الولايات المتحدة دعم عملية الانتقال السياسي في السودان.// انتهى //22:19ت م0308