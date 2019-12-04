حائل 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في مسرح نادي حائل الأدبي اليوم، حفل منتدى التطوع الأول، الذي أقامه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، بحضور وكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ.وفور وصول سموه لمقر الحفل تجول على أجنحة وأركان الجمعيات المتخصصة في التطوع، شملت الجمعيات التي لديها فرص تطوعية .بعد ذلك بدئ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم كلمة لمدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل فريح العياد ، رحب خلالها بسمو أمير المنطقة والمشاركين في المنتدى، موضحًا أهداف المنتدى الذي يؤسس لعمل مستدام يخدم التطوع والمتوعين في المنطقة معربًا عن شكره لأمير منطقة حائل وسمو نائبه على الدعم الذي يجده شباب وفتيات المنطقة في كل المجالات وفي مجالات التطوع وخدمة المجتمع.واستعرض العياد إنجازات الفرع على مستوى مناطق المملكة، منوها بالتحفيز المستمر من سموه لنيل أعلى الجوائز بما ينعكس على تميز الخدمات المقدمة للمستفيدين من فرع الوزارة بالمنطقة.بعدها ألقى الشريك الرئيس للمنتدى المدير التنفيذي لشركة إسمنت حائل المهندس خالد الأحمد، كلمة أكد فيها أهمية التطوع وأهمية دور الجهات الراعية لدعم المبادرات المجتمعية المفيدة وإيجاد أنموذج يحتذى به لخدمة الوطن والمنطقة وأهلها.عقب ذلك ألقيت كلمة المتطوعين ألقاها بالنيابة عنهم أشبال بيارق كل من :ريان المنصور ومشاري الشقير، أعربا خلالها عن شكرهما للجهود التطوعية المستمرة من مختلف فئات المجتمع، واعتزازهما بالإسهام في البرامج التطوعية.إثر ذلك ألقى سمو أمير منطقة حائل كلمة أشاد فيها بجهود شباب وفتيات المنطقة وحرص الجميع كباراً وصغاراً للإسهام في البرامج التطوعية، مؤكداً أن ذلك أجره مضاعف عند المولى القدير وهو محل تقدير من ولاة الأمر - حفظهم الله-، مشيراً إلى أن بلادنا ومنطقتنا ومجتمعنا يستحق بذل الجهود والعمل المتواصل لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة أيدها الله.وأثنى سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز على جهود فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، والقائمين عليه، مقدما شكره لكل من أسهم في نجاح المنتدى وفعالياته، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.عقبها قدم أوبريت الوطن والتطوع، ثم كرم سمو أمير منطقة حائل المسهمين في نجاح المنتدى، فيما تسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.// انتهى //23:06ت م0319