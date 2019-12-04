نجران 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسقام معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم بزيارة تفقدية لفرع الوزارة بمنطقة نجران، للوقوف على سير العمل به, والاطلاع على ما يحتويه من تجهيزات وتقنيات فنية وكوادر بشرية.والتقى معاليه بمدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار أمين عام مجلس الاستثمار بمنطقة نجران تركي بن راجح آل سليمان، ومنسوبي الفرع، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعمل على ما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-، في ازدهار قطاع الأعمال, والعمل على حماية المستهلك لتوفير أعلى معايير الجودة والخدمة للمواطنين والمقيمين.كما استمع الدكتور القصبي، خلال الزيارة لشرح مفصل من مدير عام فرع وزارة التجارة عن أعمال وإحصائيات الفرع لعام ٢٠١٩م فيما يتعلق بقطاع الأعمال وحماية المستهلك، وأبرز الإنجازات التي حققها الفرع، إلى جانب استعراض المقترحات التطويرية لأعمال الفرع, وتفعيل الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص, ومعالجة التحديات والمعوقات التي قد تواجه سير العمل والمستثمرين.// انتهى //23:12ت م0322