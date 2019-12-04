الرياض 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسألقى المدير الفني لنادي الهلال الروماني رازفان لوشيسكو محاضرة للمدربين الوطنيين ضمن نطاق التعليم المستمر، بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان ، ومدير التعليم بالاتحاد يحيى الشريف وجمع من المدربين الوطنيين.وتطرق رازفان في المحاضرة التي أقيمت مساء اليوم في قاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد السعودي بالرياض ، لعدد من الحالات الفنية مثل خلق الفراغات والهجوم من خلالها بشكل فاعل والحفاظ على التنظيم في وقت فقد الكرة.كما تحدث الروماني عما يجب على المدرب في بداية عمله مع الفريق الجديد من حيث تثبيت الأفكار والمبادئ التي يرغب في عملها مع المجموعة وبعد ذلك إدخال التمارين التي تحقق تلك الأفكار، مشددًا على أن الفريق يجب أن تكون له شخصية ويحافظ عليها من خلال التمارين حيث إن المباراة مرآة تعكس ما يجري التدريب عليه.واختتم رازفان المحاضرة بنصيحة للمدربين بأن تكون لكل مدرب طريقته التي يؤمن بها وتكون واضحة له مما يساعده في إيصال رسالته للاعبين بسهولة ووضوح، ثم بعد ذلك فتح الباب للنقاش والحوار مع المدربين واستقبال أسئلتهم المتعقلة بالجوانب الفنية.وفي الختام قدم عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان درع الاتحاد السعودي لكرة القدم للمدرب رازفان لوشيسكو .// انتهى//23:13ت م0323