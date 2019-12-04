سكاكا 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة الأمن والسلامة المدرسية بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف اليوم خطة إخلاء في مدرسة الأمير عبدالإله بن عبد العزيز الثانوية بسكاكا.وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أهمية تنفيذ خطة الإخلاء التي تنبع من حرص الإدارة على سلامة الطلاب والطالبات، مضيفاً أن هذا الجانب يعد تعليميا مهاريا تدريبيا للطلاب والطالبات، وأن المعرفة يجب أن تتحول إلى مهارة بالممارسة حتى تصبح تلقائية تمارس بشكل ذاتي.وأعرب الدكتور الغامدي عن سعادته لنجاح البرنامج بالشكل الرائع وتنفيذه بطريقة سريعة ومنظمة، مقدماً شكرة لمدير إدارة الدفاع المدني بمنطقة الجوف، ولجمعية الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف، وإدارة الأمن والسلامة المدرسية، ولمدرسة الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز الثانوية بسكاكا، وجميع من شارك وأسهم في نجاح البرنامج.من جانبه، قال مدير الدفاع المدني بمنطقة الجوف العميد فلاح بن محمد المسردي أن استمرار التعاون بين التعليم والدفاع المدني يهدف إلى تقديم توعية نوعية لأبنائنا الطلاب، متمنياً تفعيل خطة الإخلاء في جميع المدارس في المستقبل القريب.وأكد مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية عاطف بن صالح الطالب أن تنفيذ خطة الإخلاء بمدرسة الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز الثانوية بسكاكا هي باكورة خطط الإخلاء التي ستنفذ خلال العام الحالي، داعياً قادة وقائدات المدارس العمل من أجل الارتقاء بنواحي الأمن والسلامة المدرسية حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات ومنسوبي المدارس كافة.// انتهى //23:17ت م0326