القاهرة 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واساختتمت اليوم بالقاهرة فعاليات المنتدى العربي الخامس حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة البحر بالطاقة النووية الذي نظمته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية بالتعاون مع جامعة الدول العربية على مدار ثلاثة أيام.وأكد رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمصر الدكتور أمجد الوكيل في كلمته خلال الختام، أن القواسم المشتركة التي تربط بين الدول العربية تمثل أرضا خصبة لبناء جسور التعاون وخلق مناخ الاستثمار الجاذب، مشددًا على أن تنوع الموارد الطبيعة في البلاد العربية وتفاوت القدرات البشرية يعطي فرصة أكبر لتحقيق الامتزاج والتكامل في مختلف المجالات الفنية والعلمية للعبور نحو مستقبل أفضل وغد مشرق وتحقيق النهضة الشاملة لمجتمعاتنا العربية.وأوضح أنه جرى خلال فعاليات المنتدى استعراض عدد من الموضوعات من خلال الموائد المستديرة والأوراق العلمية المقدمة التي أسفرت عن العديد من التوصيات التي تثري العمل العربي المشترك في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وبصفة خاصة في مجال توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر.// انتهى //23:23ت م0329