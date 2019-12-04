القاهرة 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واستأهل فريق الزمالك إلى دور الـ 16 لبطولة كأس مصر لكرة القدم، بعد فوزه مساء اليوم، على فريق الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما على إستاد القاهرة الدولي، من منافسات دور الـ 32 للبطولة.وبهذا الفوز، استعاد الزمالك انتصاراته مرة أخرى، بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق الأبيض في المباراتين الماضيتين أمام كل من إنبي بنتيجة 1-2 في الدوري الممتاز، وفريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.وأصبح الزمالك بذلك سادس فريق يتأهل لدور الـ 16 لكأس مصر، بعد تأهل كل من فرق "الأهلي ونادي مصر ووادي دجلة ومصر للمقاصة والمقاولون العرب"، حيث سينتظر الزمالك في الدور ثمن النهائي للكأس، الفائز من مباراة سموحة أمام العبور والمقرر إقامتها بعد غد الجمعة.//انتهى//23:24ت م0330