ظهران الجنوب 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسنفذت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب اليوم، دورة تدريبية بعنوان "مهارات فن التخاطب والإلقاء"، وذلك بمركز الحي بمدرسة محمد بن القاسم الابتدائية بالغيل.وتهدف الدورة التي تستمر ليومين إلى التعريف بأهمية إتقان فني التخاطب والإلقاء والتعرف على أسباب الحاجة إلى إتقان فن التخاطب والإلقاء.وتأتي الدورة ضمن الدورات والبرامج التدريبية، التي ينفذها مركز التدريب بالإدارة التعليمية.// انتهى //23:31ت م0331