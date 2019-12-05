الرياض 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسينظم نادي الإبل مساء غد الخميس مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن عدد من الإجراءات والتنظيمات الجديدة الخاصة بالنسخة الرابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وذلك في مقر وكالة الأنباء السعودية بمدنية الرياض.وأوضحت إدارة النادي في بيان لها، أن المؤتمر سيسلط الضوء على مستجدات النسخة الرابعة من المهرجان وآخر الاستعدادات والتطورات، إضافة للإعلان عن الإجراءات والتنظيمات المستحدثة هذا العام، والآليات المتبعة لكشف العبث في الإبل، ومستجدات الأنظمة المتعلقة بالإبل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.ووفقا للبيان فأن المؤتمر سيعقد بحضور عضو مجلس إدارة النادي فوزان الماضي، وممثل وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور إبراهيم قاسم، ورئيس اللجنة الطبية بالمهرجان الدكتور عبدالله الحواس.ودعا نادي الإبل وسائل الإعلام والصحفيين المهتمين لحضور المؤتمر وطرح استفساراتهم عن النسخة الرابعة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.// انتهى //00:02ت م0332