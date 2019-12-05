القاهرة 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسكرّمت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم خلال افتتاح الملتقى الثاني للمبدعات العربيات الذي نظمته وزارة الثقافة المصرية ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة، بالتعاون مع ديوان أهل القلم ببيروت بمسرح مركز الهناجر للفنون بالقاهرة مساء اليوم، استشارية جراحة أورام القولون الدكتورة سمر الحمود من المملكة العربية السعودية ضمن 16 شخصية نسائية من المبدعات من 11 دولة عربية تقديرًا لإسهامهن بدور مهم وملموس في تحقيق انجازات مميزة بمختلف مجالات الحياة.وتم خلال الحفل عرض فيلم تسجيلي عن السيرة الذاتية للمكرمات، وألقت وزيرة الثقافة المصرية كلمة أكدت فيها أن قدرة المرأة العربية على تجاوز العقبات والتهميش وإثبات نفسها هو قمة الإبداع، مطالبة بأن يلقي الملتقى الضوء على العديد من المبدعات في الدورات القادمة.//انتهى//00:09ت م0334