عام / الخارجية المصرية تعلن وفاة أربعة مصريين جراء انفجار مصنع سيراميك بالخرطوم
الخميس 1441/4/8 هـ الموافق 2019/12/05 م واس
القاهرة 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس
أعلنت وزارة الخارجية المصرية وفاة أربعة مواطنين مصريين في حادث انفجار مصنع للسيراميك الذي وقع أمس في مدينة الخرطوم بجمهورية السودان.
وقالت الخارجية المصرية في بيان اليوم : إن الحادث وقع أثناء شحن مستودعات الغاز المُسال بالمصنع مما أدى إلى انفجار هائل أودى بحياة ما يزيد عن عشرين ضحية من جنسيات مختلفة.
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