القاهرة 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسأعلنت وزارة الخارجية المصرية وفاة أربعة مواطنين مصريين في حادث انفجار مصنع للسيراميك الذي وقع أمس في مدينة الخرطوم بجمهورية السودان.وقالت الخارجية المصرية في بيان اليوم : إن الحادث وقع أثناء شحن مستودعات الغاز المُسال بالمصنع مما أدى إلى انفجار هائل أودى بحياة ما يزيد عن عشرين ضحية من جنسيات مختلفة.// انتهى //00:11ت م0335