الأمم المتحدة 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسأكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" أن أقل من 5% من البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاماً، في ثلث بلدان العالم تقريباً، يشاركون في برامج التعليم والتعلم.جاء ذلك في التقرير العالمي الرابع لمنظمة "اليونسكو" حول تعليم وتعلم الكبار الذي صدر اليوم، وأوضحت فيه المنظمة الأممية المعنية بالتربية والثقافة والعلوم، أن البالغين من ذوي الإعاقة وكبار السن واللاجئين والمهاجرين ومجموعات الأقليات وشرائح المجتمع المحرومة الأخرى ممثلة تمثيلاً ناقصاً بشكل خاص في برامج تعليم الكبار ويجدون أنفسهم محرومين من الحصول على فرص التعلم مدى الحياة.ويراقب التقرير، الذي نشره معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، مدى قيام الدول الأعضاء في اليونسكو بتنفيذ التزاماتها الدولية فيما يتعلق بتعليم الكبار، ويعكس البيانات المقدمة من 159 دولة.ويدعو التقرير إلى تغيير كبير في النهج المتبع في تعليم الكبار المدعوم باستثمارات كافية لضمان حصول الجميع على فرصة للوصول إلى تعليم الكبار والاستفادة منه وأهمية إدراك مساهمته الكاملة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030م.وشدد التقرير على الحاجة إلى زيادة الاستثمار الوطني في التعليم من أجل التعليم والحد من تكاليف المشاركة، وزيادة الوعي بالمنافع، وتحسين جمع البيانات ومراقبتها، لا سيما للفئات المحرومة.ويبين التقرير أن معظم الزيادات في تعلم الكبار ومشاركة التعليم كانت في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (72%)، تليها المنطقة العربية (67%)، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (60%) وآسيا والمحيط الهادئ (49%)، فيما سجلت أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية أقل زيادة (38%) على الرغم من أنها بدأت من مستويات أعلى.وتُظهر البيانات الواردة في التقرير عدم المساواة المستمرة والعميقة في المشاركة، وأنه لم يتم الوصول إلى الفئات المستهدفة الرئيسية مثل البالغين المعوقين وكبار السن ومجموعات الأقليات وكذلك البالغين الذين يعيشون في البلدان المتأثرة بالصراع.// انتهى //00:28ت م0336