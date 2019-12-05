نيويورك 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية تعاملاتها اليوم على ارتفاع.وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعاً 146.97 نقطة، أو 0.53 بالمئة، إلى 27649.78 نقطة، فيما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقاً 19.56 نقطة، أو 0.63 بالمئة، ليغلق عند 3112.76 نقطة.وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعاً 46.03 نقطة، أو 0.54 بالمئة، إلى 8566.67 نقطة.// انتهى //00:32ت م0338