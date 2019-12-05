نيويورك 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسأغلقت أسعار النفط تعاملاتها اليوم على ارتفاع بأكثر من ثلاثة في المئة.وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 2.18 دولار، أو 3.6 بالمئة، لتسجل عند التسوية 63.00 دولاراً للبرميل، بعد أن قفزت أثناء الجلسة إلى 63.51 دولار.وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.33 دولار، أو 4.2 في المئة، لتغلق عند 58.43 دولار بعد أن وصلت عند أعلى مستوى لها في الجلسة إلى 58.66 دولار.// انتهى //01:28ت م0339