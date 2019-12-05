نواكشوط 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسبدأت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أعمال الدورة الثامنة لمجموعة كبار المسؤولين لدول حوار خمسة زائد خمسة، للبحث والابتكار والتعليم العالي.وتهدف الدورة التي تستمر يومين إلى الرفع من مستوى البحث العلمي والارتقاء به لتطوير اقتصاديات الدول الأعضاء من أجل تنمية مستدامة ومندمجة لصالح المناطق المهمشة وإيجاد فرص عمل حسب المعايير العلمية لسوق العمل.يذكر أن حوار خمسة زائد خمسة هو منتدى متعدد الأطراف أسس عام 1990 لتنسيق التعاون بين دول غرب البحر المتوسط (موريتانيا ، تونس، الجزائر ، ليبيا ، المغرب ، فرنسا ، إيطاليا ، مالطا ، البرتغال ، أسبانيا ) في القضايا ذات الاهتمام المشترك كالبحث والابتكار والتعليم العالي .وتتكون هيكلة الحوار من مجلس وزاري يجتمع كل سنتين ومجموعة كبار المسؤولين تعمل على متابعة وتنفيذ التوصيات التي تصدر عن المجلس الوزاري ويعد الاجتماع الحالي الثامن من نوعه لمجموعة كبار المسؤولين لدول الحوار .وتتولى موريتانيا وإيطاليا الرئاسة الدورية المشتركة لهذا المنتدى خلال الفترة 2019-2021.// انتهى //03:06ت م0341