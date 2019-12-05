نواكشوط 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسلقي 57 شخصًا على الأقل مصرعهم جراء غرق قارب على متنه مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل موريتانيا.وأفادت وكالة الأنباء الموريتانية أن قاربًا يستقله مهاجرون كانوا متجهين إلى إسبانيا أصيب بعطب قبالة الشواطئ الموريتانية قرب ولاية نواذيبو مما أدى إلى غرقه.وأشارت الوكالة إلى أن السلطات الإدارية والأمنية باشرت عمليات الإنقاذ فورًا حيث جرى إنقاذ 74 شخصًا، فيما تم انتشال 57 جثة وما زالت عمليات البحث جارية عن آخرين.// انتهى //03:16ت م0342