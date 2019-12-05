اقتصادي / وزير الاقتصاد والصناعة الموريتاني يلتقي المدير التنفيذي للبنك الإفريقي للتنمية
الخميس 1441/4/8 هـ الموافق 2019/12/05 م واس
نواكشوط 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس
التقى وزير الاقتصاد والصناعة الموريتاني الشيخ الكبير مولاي الطاهر، المدير التنفيذي للبنك الإفريقي للتنمية وممثله لدى موريتانيا وليبيا.
وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك بين موريتانيا و البنك الإفريقي للتنمية والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها خاصة في المجال الاقتصادي.
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