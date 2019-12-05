نواكشوط 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسالتقى وزير الاقتصاد والصناعة الموريتاني الشيخ الكبير مولاي الطاهر، المدير التنفيذي للبنك الإفريقي للتنمية وممثله لدى موريتانيا وليبيا.وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك بين موريتانيا و البنك الإفريقي للتنمية والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها خاصة في المجال الاقتصادي.// انتهى //04:32ت م0345