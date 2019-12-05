عام / الصحف السعودية
الخميس 1441/4/8 هـ الموافق 2019/12/05 م واس
الرياض 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يتلقى تعازي ملك الأردن والرئيس الأفغاني والسفير الأميركي في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز
الملك يدعو سلطان عمان وملك البحرين لحضور القمة الخليجية
القيادة تعزي البرهان في ضحايا حريق مصنع الخرطوم
القيادة تهنئ ملك تايلند بذكرى اليوم الوطني
ملك البحرين يتسلم أوراق اعتماد سفير خادم الحرمين
تدشّين ووضع حجر الأساس لـ42 مشروعاً بتكلفة 3,8 مليارات ريال في الرياض
أمير جازان يخصص الجلسة الأسبوعية لاستعراض أعمال التطوع
توقيع اتفاقيتي شراكة لجمعية الإسكان.. وتدشين ملتقى رابطة التطوع.. اليوم
وزير الخارجية يستقبل د. العيسى.. وسفراء كوسوفا والمجر والجبل الأسود
الجبير يلتقي بان كي مون ويزور قصر «كيونغ بوك كونغ»
رئيس غينيا يلتقي د. الشثري
وزارة الدفاع تدشن حساباتها كافة على مواقع التواصل الاجتماعي
حسم السماح لموظفي الدولة بالتجارة والعمل بالخاص.. الاثنين
الموافقة على لائحة وقوائم الوثائق التخصصية لعدد من الأجهزة الحكومية
النواب العراقي يطالب صالح بتكليف مرشح لرئاسة الوزراء
ثورة الشعوب ضد إيران.. وأشرقت الحقيقة
الحكومة اللبنانية «تكنو-سياسية» من 24 وزيراً
أسرى عسقلان يضربون عن الطعام
جرائم الملالي تحرج ظريف وتلغي زيارته لإيطاليا
مطالب أوروبية بوقف الهجمات على مدنيي سورية
المغرب يفكك خلية داعشية
// يتبع //
06:01ت م
0003