الرياض 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يتلقى تعازي ملك الأردن والرئيس الأفغاني والسفير الأميركي في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيزالملك يدعو سلطان عمان وملك البحرين لحضور القمة الخليجيةالقيادة تعزي البرهان في ضحايا حريق مصنع الخرطومالقيادة تهنئ ملك تايلند بذكرى اليوم الوطنيملك البحرين يتسلم أوراق اعتماد سفير خادم الحرمينتدشّين ووضع حجر الأساس لـ42 مشروعاً بتكلفة 3,8 مليارات ريال في الرياضأمير جازان يخصص الجلسة الأسبوعية لاستعراض أعمال التطوعتوقيع اتفاقيتي شراكة لجمعية الإسكان.. وتدشين ملتقى رابطة التطوع.. اليوموزير الخارجية يستقبل د. العيسى.. وسفراء كوسوفا والمجر والجبل الأسودالجبير يلتقي بان كي مون ويزور قصر «كيونغ بوك كونغ»رئيس غينيا يلتقي د. الشثريوزارة الدفاع تدشن حساباتها كافة على مواقع التواصل الاجتماعيحسم السماح لموظفي الدولة بالتجارة والعمل بالخاص.. الاثنينالموافقة على لائحة وقوائم الوثائق التخصصية لعدد من الأجهزة الحكوميةالنواب العراقي يطالب صالح بتكليف مرشح لرئاسة الوزراءثورة الشعوب ضد إيران.. وأشرقت الحقيقةالحكومة اللبنانية «تكنو-سياسية» من 24 وزيراًأسرى عسقلان يضربون عن الطعامجرائم الملالي تحرج ظريف وتلغي زيارته لإيطاليامطالب أوروبية بوقف الهجمات على مدنيي سوريةالمغرب يفكك خلية داعشية// يتبع //06:01ت م0003