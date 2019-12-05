وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( اقتصاد المملكة.. وثقة العالم ) : التصنيف الدائم من قبل أغلب المواقع العالمية المختصة - انديكس- علـى سبيل المثال ولـيس الحصر للمملكة بأنها في المراتب المتقدمة، حين يكون الحديث عن الدول الجاذبة للاستثمار حول العالم ليس حديث مجاملة أو تقديرات مصحوبة بأهواء أو تكهنات كما هو الحال مع ما يتم تناقله في فضاء التواصل الاجتماعي، بل هو واقع مثبت ومدعوم بلغة الأرقام، فالمملكة منذ أن أطلقت رؤيتها الجديدة، كان التركيز على تعزيز الجوانب الاقتصادية والـتنوع في الـدخل وإيجاد كافة السبل، وتوفير التسهيلات للشركات والاستثمارات الأجنبية لكي تجد طريقها بكل يسر وثقة إلى أسواق المملـكة، لـترسم ملامح مرحلـة جديدة من الـشراكات الاقتصادية مع الـدول الـرائدة في الاقتصاد العالمي.وتابعت : ويأتي ترؤس المملكة لمجموعة العشرين، التي تستمر حتى نهاية نوفمبر من العام 2020 ، وصولا إلى انعقاد قمة القادة بالرياض في يومي 21 و 22 نوفمبر، امتدادا آخر لتلك المسيرة الثابتة والماضية بقوة وإصرار للاقتصاد السعودي وتأكيدا لقوته وتأثيره ومكانته القارية والدولية، والتي عرفت عن المملكة منذ مراحل التأسيس وحتى هـذا العهد الـزاهر بقيادة خادم الحرمين الـشريفين الملـك سلـمان بن عبدالـعزيز - حفظه الله- وسمو ولـي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله-، وتأتي كلمات سمو ولـي العهد الـتي أكد فيها أن المملكة تلتزم بمواصلة العمل الـذي انطلق من أوساكا وتعزيز التوافق العالمي، وتشديد سموه بأن المملكة تسعى جاهدة بالتعاون مع الشركاء بمجموعة العشرين لتحقيق إنجازات ملموسة، واغتنام كافة الفرص للتصدي لتحديات المستقبل، هذه الكلمات هي في مضمونها تعكس عزم سموه المضي في تحقيق تلك المساحة الشاسعة من الطموح اللامتناهي للرقي باقتصاد المملكة، وبلوغه لأقوى مدى عبر تنويع مصادر الدخل وتفعيل الشراكات التي من شأنها تعزيز مكانة المملكة الاقتصادية بين دول العالم وبلوغها للمستوى المأمول، إضافة إلـى أنها - كما أكد سموه الـكريم- سيكون لها دور مهم في إبراز منظور منطقة الـشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كون هـذه الـفرصة تعد فريدة في سبيل تشكيل توافق عالمي بشأن القضايا الدولية.// يتبع //06:01ت م0005