طرابلس 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة بالأوضاع العسكرية في البلاد ، مبينة عودة التصعيد في محاور القتال في جنوب عين زارة ومحور الخلاطات وطريق المطار بين قوات الجيش الليبي وقوات الوفاق.وبينت الصحف لقاء مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا ، غسان سلامة ، مع وفد من أعيان وفعاليات منطقة فزان، لبحث الوضع الراهن في ليبيا والتركيز على ضرورة وقف الحرب والعودة للعملية السياسي.وسلطت الصحف الضوء على لقاء السفير الأمريكي، ريتشارد نورلاند، المدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا، الدكتور جيسكو هنتشل، لبحث الأوضاع الاقتصادية في ليبيا.وأبرزت تأكيد المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عقب لقاء مع الرئيس الفرنسي ماكرون ،ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، أن مؤتمر برلين سيسفر عنه وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، موضحة أن التحضيرات قائمة استعدادا للمؤتمر وسيكون بداية فبراير القادم.// انتهى //08:40ت م0010