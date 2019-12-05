نجران 08 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسقام معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أمس، بجولة تفقدية بحي الفيصلية بمدينة نجران, اطلع خلالها على تفاصيل مشروع نفق طريق الملك عبد العزيز ومراحل عمله، إضافة إلى نسب الإنجاز التي بلغت 94%، وذلك خلال زيارته التفقدية لمنطقة نجران.والتقى معاليه مع أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان ورؤساء البلديات التابعة لها، ورئيس وأعضاء المجلس البلدي، والوكلاء والمساعدين، حيث شاهد عرضاً مرئياً عن أعمال الأمانة المنفذة والجاري تنفيذها، كما تمت مناقشة عوائق الأعمال والخدمات البلدية بالمنطقة، واطلع على أهم المشاريع والخطط المستقبلية للأعوام القادمة.بعد ذلك التقى معاليه بأعضاء المجلس البلدي لأمانة منطقة نجران حيث تم مناقشة احتياجات المنطقة من المشاريع والخدمات البلدية والترفيهية، كما استعرض أهم العوائق والتحديات التي تواجه القطاع البلدي بالمنطقة خلال السنوات الماضية، مشددًا على أهمية تحقيق تطلعات المواطنين للتنمية وتحسين الخدمات البلدية الأساسية.ثم قام معاليه بزيارة للمشاريع الرائدة والناشئة والمتوسطة والصغيرة التي شملت مطعم "لاستيلا" و"مقهى سوفليه" الواقعة على طريقي الملك سعود والملك فيصل تشجيعاً ودعماً لأصحاب تلك المشروعات.وفي خطوة تهدف لبناء الثقة وتعزيز الشراكة مع المقاولين وجه معالي الوزير القصبي بصرف مستحقات المقاولين أولاً بأول، حاثاً على أهمية مضاعفة الجهود لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، واعداً بوضع حلول نهائية للعوائق التي تعانيها الأمانة والبلديات مع الجهات الأخرى فيما يتعلق بمشاريع البلديات وخدماتها، موجهاً بحصر الاحتياجات الطارئة للمنطقة لدعمها وتحقيقها في أقرب وقت ممكن.// انتهى //09:07ت م0013