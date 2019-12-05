عام / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية فنلندا بذكرى استقلال بلاده
الخميس 1441/4/8 هـ الموافق 2019/12/05 م واس
الرياض 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس ساولي نينستو رئيس جمهورية فنلندا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية فنلندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
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10:16ت م
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