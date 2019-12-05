عام / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية فنلندا بذكرى استقلال بلاده
الخميس 1441/4/8 هـ الموافق 2019/12/05 م واس
الرياض 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس ساولي نينستو رئيس جمهورية فنلندا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية فنلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
// انتهى //
10:16ت م
0022