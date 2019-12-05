الباحة 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسنظم فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة اليوم, حملة للتبرع بالدم "دماؤنا فداء جنودنا"، تزامنا مع فعاليات اليوم العالمي للتطوع، وذلك بقسم التبرع بمستشفى الملك فهد.وأهاب المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالباحة عماد بن منسي الزهراني بالجميع المشاركة في حملات التبرع بالدم، لما فيه من الفائدة على المتبرع وللوقاية من الأمراض وكذلك زيادة نشاط الدورة الدموية و لما فيه من فائدة على المجتمع.// انتهى //10:22ت م0023