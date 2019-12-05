بيروت 8 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 5 ديسمبر 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة بتحديد رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان أمس يوم الإثنين المقبل موعداً للإستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة في حين برز البيان الذي أصدره رؤساء الحكومة السابقون وأعربوا فيه عن رفضهم للخرق الخطير لاتفاق الطائف.وتطرقت الصحف إلى تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس قراراً يطالب إسرائيل بمغادرة مرتفعات الجولان المحتلة وصوتت 91 دولة لصالح هذا القرار فيما رفضه 9 أعضاء وامتنع 65 عضواً عن التصويت.ولفتت الانتباه إلى إعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في تصريح له أمس أن روسيا لم تعد عدوا لحلف الناتو مشيرا إلى أن العدو الآن هو الإرهاب الدولي.وتحدثت عن تهديد الصين أمس الولايات المتحدة بدفع الثمن لاعتمادها مشروع قانون من شأنه أن يفرض عقوبات على كبار لمسؤولين الصينيين على خلفية ملف الأويغور في منطقة شينجيانغ بشمال غرب الصين.وأشارت إلى تحذير كوريا الشمالية أمس من أن النزاع المسلح الشامل بينها والولايات المتحدة قد يبدأ في أي لحظة متعهدة بالرد عبر كل الوسائل على أي استخدام محتمل للقوة من قبل الحكومة الأمريكية.وأخبرت عن تعهد قادة حلف شمال الأطلسي خلال اجتماعهم أمس في لندن بالتضامن لمواجهة التهديدات من روسيا والإرهاب وأقروا بالتحديات التي يمثلها تصاعد نفوذ الصين.// انتهى //10:32ت م0024