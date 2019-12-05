عمّان 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، إطلاق الحكومة الأردنية اليوم ، للحزمة التنفيذية الثالثة من برنامجها الاقتصادي، الذي يهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.وتابعت اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين لباحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحراسة من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة لاعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لخمسة عشر فلسطينيًا من مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة.ونشرت دعوة رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحبلوسي للرئيس العراقي برهم صالح ، من أجل العمل على تكليف رئيس وزراء جديد خلفا لعادل عبد المهدي خلال مدة أقصاها 15 يوما.واهتمت ببدأ الرئيس اللبناني ميشال عون ، الاتصالات الضرورية قبل الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل حكومة جديدة.// انتهى //11:26ت م0043