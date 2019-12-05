طوكيو 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسأغلق المؤشر نيكي الياباني اليوم على ارتفاع بعدما جددت تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التفاؤل بشأن محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين.وارتفع المؤشر نيكي 0.71 % ليغلق عند مستوى 23300.09 نقطة ليتجاوز المتوسط المتحرك لخمسة وعشرين يوما عند 23275 نقطة وهو مستوى فني مهم.وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.48 نقطة إلى 1711.41 نقطة أقل بقليل عن أعلى مستوى في 13 شهرا ونصف الشهر عند 1719.57 نقطة بلغه في نهاية الشهر الماضي.// انتهى //11:30ت م0045