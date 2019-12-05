جدة 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسأطلقت جمعية الوداد لرعاية الأيتام بجدة، وحدة التطوع بالجمعية، بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع الذي يوافق الـ 5 من شهر ديسمبر كل عام ، وذلك في إطار جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للارتقاء بالعمل التطوعي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.وأوضح مدير عام جمعية الوداد لرعاية الأيتام بجدة الدكتور ضيف الله بن أحمد الحقوي أن الجمعية تهدف من خلال هذه الخطوة إلى تنظيم وتفعيل الفرص التطوعية، وفق المعيار الوطني السعودي، لإشراك المتطوعين من أبناء المجتمع في تنفيذ أنشطة الجمعية بشكل مؤسسي ومنظم ، ومنها في هذا الإطار عقد عدد من ورش العمل بهدف بناء معايير وضوابط وآليات وسياسات العمل في وحدة التطوع.وأشار إلى سعي الجمعية لتطوير بوابة إلكترونية لنشر الفرص التطوعية المختلفة حيث ستعمل على تفعيل التطوع الاحترافي والتخصصي في مجالات عدة من أبرزها الجوانب الطبية والاستشارات الاجتماعية والنفسية بالإضافة إلى الجوانب الإعلامية والإدارية وغيرها .يذكر أن جمعية الوداد لرعاية الأيتام بجدة هي أول جمعية متخصصة في رعاية الأيتام دون عمر السنتين من مجهولي الأبوين وإسناد احتضانهم إلى أسر مؤهلة، وتعمل على مستوى المملكة تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي توكل إليها مهمة متابعة الأطفال مجهولي الأبوين وإيجاد أسر حاضنة لهم وفق المعايير والشروط المعتمدة// انتهى //11:30ت م0046