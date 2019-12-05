الباحة 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسأطلقت بلدية محافظة القرى بمنطقة الباحة اليوم, مبادراتها التطوعية متزامنة مع اليوم العالمي للتطوع, بحضور رئيس بلدية المحافظة المهندس سعيد بن صالح الزهراني, ورئيس أعضاء المجلس البلدي, وذلك بمتنزه الثروة الوطني بالمحافظة.وشملت المبادرات " نزرعها لننعم بها, والنظافة قيم وحضارة, وصنّاع الجمال " , تسهم جميعها في بث قيم التعاون والعمل المشترك وبالتالي تطوير العمل التطوعي, لتعم فائدة على المجتمع ،فضلاً عن تعزيز جهود البلدية وشراكتها المجتمعية .// انتهى //11:31ت م0047