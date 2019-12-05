الرياض 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واستُشارك جمعية الكشافة العربية السعودية ، اليوم الخميس المجتمع الدولي ، الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع ، الذي اختارت له الجمعية العامة للأمم المتحدة الخامس من ديسمبر موعدا في كل عام ليكون فرصة للمتطوعين والمنظمات للاحتفال بجهودهم، وتقاسم قيمه، وتعزيز عملهم فيما بين مجتمعاتهم المحلية، والمنظمات غير الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة، والسلطات الحكومية، والقطاع الخاص.وأوضح نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، أن الجمعية اعتادت الاحتفاء بتلك المناسبة كل عام انطلاقاً من كون الكشفية تقوم على العمل التطوعي ورغبة في تفعيل مشاريع ومبادرات مجتمعية في المشروع الكشفي العالمي " رسل السلام " ولتشجيع العمل التطوعي، ضمن برنامج التحول الوطني كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتشجيع التبنّي المجتمعي وتنظيم وتمكين ونشر ثقافة العمل التطوعي بما ينعكس على زيادة عدد الساعات التطوعية ، وزيادة الفرص التطوعية للوصول إلى مليون متطوع في 2030.من جهته أفاد الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي ،أن الجمعية ، وجهت قطاعاتها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة الى المشاركة في تلك المناسبة التي تقام تحت شعار " تطوع لمستقبل شامل " ، كما ستنفذ العديد من الفعاليات في إطار موضوع الاحتفاء ومنها العمل التطوعي الذي يمكن الناس من المشاركة في مجتمعاتهم ، والتطوع لتعزيز الإدماج والتنوع وعدم التمييز، والعمل التطوعي كآلية للحد من عدم المساواة في المجتمع.// انتهى //11:35ت م0048