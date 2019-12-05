الرياض 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسوقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مذكرة تعاون مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب لتنفيذ عدة برامج مشتركة.وقع الاتفاقية معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، فيما وقعها عن الطرف الآخر الأمين العام لمركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء ركن طيار محمد بن سعيد المغيدي ، وذلك بمقر المركز في الرياض.وسيجري بموجب المذكرة تعزيز جوانب التعاون بين الجانبين في المبادرات والبرامج ذات الاهتمام المشترك، وفي مجال المؤتمرات والندوات والمحاضرات، وبناء القدرات والبرامج التدريبية المشتركة، وتبادل المعلومات والتقارير والإحصاءات والمطبوعات والدراسات، وإجراء الزيارات والخدمات الاستشارية والتطوعية.وأكد اللواء محمد المغيدي في تصريح صحفي أن توقيع المذكرة يهدف إلى تعزيز التكامل والشراكة الاستراتيجية بين التحالف الإسلامي والمركز رغبة في تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بينهما في مختلف المجالات ذات الصلة بعمل كل منهما، مشيرًا إلى أن هذا التوقيع يأتي في سياق تعزيز أواصر التعاون والتبادل المشترك بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والمراكز والهيئات والمنظمات المحلية والإسلامية والدولية.//انتهى// ‏11:35ت م0049