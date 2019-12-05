بغداد 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسعاودت الصحف العراقية الصادرة اليوم التركيز على التحركات التي تقوم بها الكتل السياسية العراقية لاختيار رئيس وزراء جديد خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي, مبرزة في هذا المجال الشروط الواجب توفرها فيه وأولها أن يحوز على رضا الشارع العراقي وأن يكون مستقلًا غير متحزب وغير منتمي إلى أية جهة سياسية, ولم يتبوء أي منصب في الحكومات السابقة.وتناولت الصحف المشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية برهم صالح مع القوى السياسية لوضع الأسس لاختيار رئيس الوزراء الجديد مع الأخذ بنظر الاعتبار مطالب المتظاهرين ‏بأن تتوفر فيه مقبولية شعبية وقدرة وكفاءة على إدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية التي تسبق الانتخابات المبكرة المقترحة.وتطرقت إلى النقاشات الدائرة حول ‏قانون الانتخابات الجديد المعروض للمناقشة في جلسة مجلس النواب اليوم ،معربة عن الأمل بأن ‏يرسم خارطة جديدة للعملية السياسية.‏// انتهى //11:37ت م0050