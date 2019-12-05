الطائف 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسأقام فريق إثراء الثقافي بالنادي الأدبي بالطائف مساء أمس, لقاءً حواريا بعنوان " الإعلام وتأثيره على الثقافة ", قدمه رئيس تحرير مجلة الطائف محمد سعيد الزهراني, وذلك في مقر النادي.يذكر أن اللقاء اشتمل على العديد من المداخلات الذي يأتي ضمن سلسلة برامج تأهيل الأعضاء وتطويرهم، حيث يعد فريق إثراء أول فريق من نوعه يقيم لقاءات تثقيفية للشباب ويستضيف نخبة من المؤثرين في المجتمع ضمن برامجه التطوعية المستمرة وتحت إشراف نادي الطائف الأدبي ونخبة من شباب وشابات الطائف المميزين.// انتهى //11:38ت م0051