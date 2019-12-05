مكة المكرمة 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسدشنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في إدارة الموهوبات الحملة التوعوية للبرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين اليوم والمقام بمكة مول .وبينت مديرة الإدارة الدكتورة ليلى الصاعدي أن الحملة تهدف إلى تعريف المجتمع بخصائص وسمات الموهوبين والتعريف بكيفية اكتشافهم والتعريف بالخدمات المقدمة لهم وإجراءات التسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين والشراكة المجتمعية ونشر ثقافة الموهبة والإبداع.وأشارت إلى أن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين يعد بوابة كبرى لبرامج عدة فاعلة ، وأن دائرته اتسعت فشملت المراحل الدراسية" من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الأول الثانوي" ، داعيةً إلى ضرورة الالتحاق ببرامج الموهوبين ، لافتة إلى أنه أصبح اختبار محوسب بجامعة أم القرى ، متمنية أن تجني هذه الورشة مخرجات مفيدة وثمرات يانعة ترتقي بمستوى طلابنا وطالباتنا نحو التميز والتفوق والإبداع .ومن خلال الحملة تمت التوعية بالبرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في الأماكن العامة عبر ركن تعريفي اشتمل على بنرات تعريفية ، وركن للرسم والتلوين وألعاب الذكاء والفك والتركيب ، وعرض مرئي تعريفي بخصائص الموهوبين وبكيفية الكشف عن الموهوبين والخدمات المقدمة للموهبين وأهم منجزاتهم في الأعوام السابقة ، ونقطة تسجيل وحل للمشكلات التقنية التي تواجههم،فيما قامت مجموعة من الطالبات الموهوبات بالتعريف والشرح للزوار .ويصاحب الحملة معرض عن مشروعات الطالبات المشاركات في ( إبداع 2020 ) ، والتعريف بمبادرة فصول الموهوبين الهادفة إلى توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب الموهوبين في مدارس التعليم العام ،كذلك التعريف بالأولمبياد الوطني للإبداع العلمي الذي يقام سنوياً على أساس التنافس في أحد المجالات العلمية من خلال تقديم مشاريع علمية فردية وفقا للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع ويتم تحكيمها إلكترونيا من قبل نخبة من الأكاديميين والمختصين وفق معايير علمية محددة بهدف تحديد المشاريع المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية الأعلى .// انتهى //11:41ت م0052