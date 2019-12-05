المدينة المنورة 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسنظمت جمعية الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة اليوم, فعاليات وأنشطة برنامج "التطوّع لمستقبل شامل" في عدد من المواقع تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع, بمشاركة متطوعين من أفراد المجتمع, ومنسوبي الجمعية.وتشمل الفعاليات التي تستمر ثلاثة أيام زيارة المراكز الإسعافية, وزيارة الكادر الصحي في المراكز الصحية المحيطة بالمسجد النبوي, إضافة إلى إقامة برنامج تدريبي بعنوان "الريادة والابتكار في المبادرات التطوعية", وورشة عمل بعنوان "نحو مليون متطوّع", إلى جانب تنظيم أركان توعوية تثقيفية بجوار المسجد النبوي الشريف, وفي المجمعات التجارية بالمدينة المنورة.// انتهى //11:48ت م0054