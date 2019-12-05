عام / انطلاق مهرجان النخلة الاجتماعي الأول بتعليم البكيرية الأحد المقبل
الخميس 1441/4/8 هـ الموافق 2019/12/05 م واس
البكيرية 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس
تستضيف إدارة التعليم بمحافظة البكيرية مهرجان النخلة الاجتماعي الأول الوزاري على مستوى المملكة في مساراته الثلاث (وطني-تاريخي -تنمية بشرية وجودة حياة )، يوم الأحد المقبل بمشاركة 47 إدارة تعليمية ، وذلك بمركز الملك عبدالله الحضاري بالمحافظة .
وبين مدير التعليم بالمحافظة ادكتور خالد بن راجح الراجح أن المهرجان على مدى خمسة أيام يهدف إلى تعزيز القيم الوطنية لدى الطلاب في المراحل الثلاث عبر عدة برامج متنوعة .
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11:49ت م
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