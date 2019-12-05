البكيرية 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واستستضيف إدارة التعليم بمحافظة البكيرية مهرجان النخلة الاجتماعي الأول الوزاري على مستوى المملكة في مساراته الثلاث (وطني-تاريخي -تنمية بشرية وجودة حياة )، يوم الأحد المقبل بمشاركة 47 إدارة تعليمية ، وذلك بمركز الملك عبدالله الحضاري بالمحافظة .وبين مدير التعليم بالمحافظة ادكتور خالد بن راجح الراجح أن المهرجان على مدى خمسة أيام يهدف إلى تعزيز القيم الوطنية لدى الطلاب في المراحل الثلاث عبر عدة برامج متنوعة .// انتهى //11:49ت م0055