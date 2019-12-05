تونس 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واستحدثت الصحف التونسية الصادرة اليوم، عن قرب انتهاء المهلة الدستورية الممنوحة لرئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي من أجل عرض حكومته على مجلس نواب الشعب التونسي لنيل الثقة، مشيرة إلى ظهور دلائل ومؤشرات عن اصطدام الجملي بصعوبات جمة رغم محاولاته إضفاء نوع من التفاؤل في هذا الشأن.وأوردت في الشأن المغاربي، اعتبار القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية الاتفاقية الأمنية والبحرية التي وقعتها حكومة السراج مع الجانب التركي باطلة لا تنتج أي أثر في مواجهة الدولة الليبية.وكتبت صحف الخميس، عن عودة الاحتجاجات الطلابية في مختلف المناطق اللبنانية رفضا لممارسات السلطة السياسية الحاكمة وطريقة تعاطيها مع الملف الحكومي.وتطرقت في الشأن الدولي، إلى قمة حلف الشمال الأطلسي المنعقدة في لندن وما خيم عليها من خلافات بين مختلف الأطراف، الأمر الذي يطرح تساؤلات كبيرة حول مستقبل الحلف.كما أشارت صحف تونس،إلى طرد ألمانيا دبلوماسيين روسيين بحجة أن موسكو قد تكون متورطة في مقتل قيادي سابق في الشيشان يقيم في ألمانيا.// انتهى //11:50ت م0056