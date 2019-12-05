عام / مجلس الشورى يناقش عدداً من الموضوعات في جلساته الأسبوع القادم
الخميس 1441/4/8 هـ الموافق 2019/12/05 م واس
الرياض 8 ربيع الثاني 1441هـ الموافق 5 ديسمبر2019م واس
يناقش مجلس الشورى خلال الجلسة العادية السابعة التي يعقدها يوم الاثنين القادم ، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب , بشأن مشروع نظام العمل التطوعي المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى .
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات ، بشأن مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلدانهم المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى .
ويطلع المجلس كذلك خلال الجلسة على وجهة نظر اللجنة الخاصة , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح تعديل " تعديل نظام حماية الطفل " الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 3/2/1436هـ , والمقدم من عدد من أعضاء المجلس , استناداً للمادة (23) من نظام المجلس , ثم يصوت بعد ذلك على توصية اللجنة بشأن المقترح .
وخلال الجلسة العادية الثامنة التي يعقدها الثلاثاء القادم ، يطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تعديل الفقرة (د) من المادة الحادية والثلاثين من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ , المقدم استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى , ثم يصوت بعد ذلك على توصية اللجنة بشأن التعديل .
كما يصوت المجلس على توصية للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه مشروع تعديل نظام الجمعيات التعاونية , الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 10/3/1429, والمقدم من عضوي المجلس السابقين معالي الدكتور عبدالعزيز السراني والأستاذ عبدالعزيز الهدلق استناداً للمادة (23) من نظام المجلس , وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن تعديل مشروع النظام .
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب , بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1439/1440هـ , وتقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية , بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1438/1439هـ , وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1439/1440هـ .
وخلال الجلسة العادية التاسعة التي يعقدها الأربعاء القادم ، يصوت مجلس الشورى على عدد من توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1439/1440هـ, وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير .
كما يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة , بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1439/1440هـ , وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير .
بعد ذلك يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية , بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1439/1440هـ , وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بعد دراستها تقرير الرئاسة .
كما يناقش المجلس في ذات الجلسة التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1439/ 1440هـ , وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بعد دراستها تقرير المؤسسة .
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