الرياض 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واساحتفل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، في مقره بمدينة الرياض اليوم، بتخريج 60 قيادي وقيادية من القطاع الخاص، يمثلون أولى دفعات أكاديمية هدف للقيادة، بحضورالنائب التنفيذي لمدير عام الصندوق عمر بن ميران مليباري وعدد من قيادات ومنسوبي الصندوق والقطاع الخاص.وفي مستهل الحفل، ألقى النائب التنفيذي كلمة قال فيها :" نبارك لكم اجتياز هذا البرنامج المميز الذي يؤهلكم لتولي المناصب القيادية في منشآت القطاع الخاص لتساهموا مع اخوانكم وأخواتكم من القيادات الوطنية في خدمة منشآتكم ونموها وتطورها وتميزها؛ وأن تكونوا داعمين لبرامج التوطين التي تعمل عليها الدولة لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية وتحفيزهم للاستقرار والتطور والإنتاج"، مقدمًا شكره لكل من أسهم في إنجاح هذا البرنامج، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.من جهته، قال مدير أكاديمية "هدف" للقيادة سعود العمير:" نلتقي هذا اليوم لنحتفل بإنهاء مرحلة التدريب والتطوير في برنامج الأكاديمية لنبدأ بعدها مرحلة العطاء والتأثيرعلى مستوى أكبر في وطننا المعطاء"، مبيناً أن رحلة التعلم التي امتدت على مدى 12 اسبوعاً حافلة بالتعلم والتحدي والمتعة والعطاء والرغبة الجادة في تعظيم الأثر من هذه المرحلة التطويرية.وبين أن الرحلة بدأت في النصف الأول من سبتمبر بانطلاقة المرحلة الأولى للمجموعة الأولى من البرنامج بمشاركة 60 قائد وقائدة يدفعهم شغف التعلم والأخذ بمنشأتهم ووطنهم إلى القمة من خلال قادة متمكنين وملهمين، مفيداً أنه تم العمل على تصميم رحلة التطوير بمعايير عالمية جمعت بين التدريب المباشر في قاعات التعلم ولقاءات التعلم الافتراضية والأنشطة وبرامج المحاكاة، لتكون المحصلة مشاريع تطبيق تعالج بعض المشاكل والتحديات التي تواجه منشآت القطاع الخاص، إذ بلغ متوسط ساعات التعلم لمجموعات البرنامج 287 ساعة من التدريب والبحث وجمع وتحليل البيانات والاجتماعات واللقاءات مع المرشدين.من جانبه، قدم المهندس صالح الشويعر في كلمة نيابة عن زملائه وزميلاته الخريجين، شكره وتقديره لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) على التجهيزات المتكاملة طيلة مدرة البرنامج القيم، متطرقًا إلى ما تضمنه البرنامج من ورش العمل، المحاكاة، التمارين المتعددة، إضافة إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية المتخصصة.وأكد استشعاره وزملائه الخريجين المسؤولية التي اضطلعوا بها، وانهم عازمون على تطبيق ما استلهموه أثناء فترة التدرب في البرنامج من خلال الأدوار التي يؤدونها في منشآتهم التي يعملون بها.وفي نهاية الحفل، سلم النائب التنفيذي الخريجين والخريجات شهادات التخرج، نظير تميزهم وعطائهم طيلة فترة التدريب، كما كرم القائمين والمرشدين على برنامج أكاديمية هدف للقيادة.الجدير بالذكر أن الأكاديمية تهدف إلى تطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي القطاع الخاص، من خلال تأهيل وتدريب الموظفين والموظفات السعوديين في القطاع الخاص، ليتسلموا إدارة وقيادة المنشآت، بما ينعكس على الأداء والإنتاجية، ورفع معدلات التوطين النوعي والمتميز.وتعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً، حيث تتجسد أهداف الأكاديمية في مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.وحول شروط الالتحاق في أكاديمية "هدف" للقيادة، يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وعلى رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص، وحاصلاً على شهادة بكالوريوس، وخبرة عملية لمدة 5 سنوات، وخبرة في الإشراف والإدارة لا تقل عن سنتين، واتقان اللغة الإنجليزية، وسيتم ابتداءً من بداية 2020 إطلاق البرنامج باللغة العربية.// انتهى //13:01ت م0069