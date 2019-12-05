الرياض 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واساستقبل معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري في مكتبه اليوم، معالي وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف بجمهورية جيبوتي مؤمن حسن بري، وسفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، وعدد من المسؤولين الجيبوتيين بالوزارة .وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية بين الجانبين والتنسيق لدعم مجالات التعاون بين جامعة الإمام وجامعات جمهورية جيبوتي في المجالات التعليمية والأكاديمية والبحثية .ورحب معالي مدير الجامعة بمعالي وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف بجمهورية جيبوتي، مقدمًا نبذة عن الجامعة ووحداتها وكلياتها، ومعاهدها، وأقسامها، ومساراتها العلمية والبحثية المختلفة، ورسالتها تجاه الدين الإسلامي وخدمة المجتمع، ودورها في تأهيل أبنائها في كل المجالات الشرعية والعلمية والصحية والتطبيقية والتقنية، مضيفًا أن جامعة الإمام تحتضن العديد من أبناء جمهورية جيبوتي المميزين الذين يتلقون تعليمهم في كليات الجامعة، ويجدون كل الرعاية والاهتمام لمواصلة دراستهم حتى يسهموا في بناء بلدهم.وعد الدكتور العامري أن هذه الزيارة تعد فرصة للتعاون وتنمية العلاقة بين جامعة الإمام ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جمهورية جيبوتي، في ظل ما تحظى به الجامعة من دعم ومتابعة وحرص قادة هذه البلاد -حفظهم الله-، مضيفًا أن جمهورية جيبوتي تحتضن المعهد الإسلامي التابع للجامعة الذي يعد من أكبر وأميز المعاهد، ويجد العديد من التأييد والدعم، مقدمًا شكره لحكومة جمهورية جيبوتي على تقديرها للمعهد بإعفائه من رسوم الكهرباء .من جهته أعرب وزير الشؤون الإسلامية والثقافية والأوقاف بجمهورية جيبوتي مؤمن حسن بري عن شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -وفقه الله- على ما تقدمه من منح دراسية للطلاب والطالبات الجيبوتيين لتلقي تعليمهم في مختلف العلوم بجامعات المملكة بشكل عام، وجامعة الإمام على وجه الخصوص، مؤكدًا أنه من أبناء هذه الجامعة الكبيرة والذين تخرجوا من كلية الإعلام والاتصال عام 1417هـ ، متمنيًا أن يزداد هذا التعاون والتنسيق بين الجامعة ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف بما يخدم ويحقق تطلعات وآمال البلدين الصديقين وتعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك في ظل دعم واهتمام قيادتيهما .في سياق متصل أعرب سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة عن شكره لجامعة الإمام على حسن الضيافة، عادًا جامعة الإمام من خلال معهدها في جمهورية جيبوتي يقوم بدور رائد في الجانب التثقيفي والعلمي لأبنائنا في جمهورية جيبوتي .حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي الأستاذ عبدالعزيز المطر، وعدد من مسؤولي الجامعة .// انتهى //13:02ت م0070