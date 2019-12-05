الظهران 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واستطلق جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الاثنين المقبل فعاليات اليوم المفتوح للتوظيف، بمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والأهلي، وذلك لمدة أربعة أيام، في مركز المعارض مبنى (54) بمقر الجامعة.وأوضح عميد شؤون الطلاب رئيس اللجنة المنظمة للفعاليات الدكتور أحمد العجيري أن فعاليات اليوم المفتوح للتوظيف تهدف إلى تعريف طلاب الجامعة، بالفرص الوظيفية والتدريبية المتوافرة لدى الجهات المشاركة في فعاليات المناسبة، وتعميق أفكارهم الخاصة بطبيعة سوق العمل واحتياجاتها من التخصصات الأكاديمية، إضافة إلى توعية الطلاب بالطرق الفعّالة في البحث عن الوظيفة ومهارات كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية.وبين أن الفعاليات تسعى إلى توعية الطلاب وتأهيل الخريجين على نحو يلبي احتياجات سوق العمل وتعريف الجدد ببعض معايير اختيار التخصص العلمي المناسب وفقًا للمعايير الموضوعية السائدة في سوق العمل والمعايير الشخصية الخاصة بكل طالب.وأفاد الدكتور العجيري أن اليوم المفتوح للتوظيف يعرّف قطاعات التوظيف المشاركة في الفعاليات بتخصصات الجامعة والبرامج الأكاديمية التي تطرحها ومستوى التأهيل العلمي والأكاديمي المتميز الذي تقدمه لطلابها، وتتيح الفرصة كذلك لجهات العمل للتعريف بالأنشطة التي تقوم بها وتعزز علاقتها بالجامعة.// انتهى //13:02ت م0071