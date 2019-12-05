الرياض 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واستستأنف مباريات الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة بعد توقف دام نحو شهر، بسبب مشاركة المنتخب الأول في البطولة الخليجية 16 لكرة السلة، التي توج بلقبها عن جدارة واستحقاق غدًا بإقامة منافسات الجولة السابعة، إذ يستضيف الهلال منافسه الأهلي في الرابعة عصرًا على صالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض، في مباراة متكافئة حيث يحل الهلال في المركز الخامس بتسع نقاط والأهلي الرابع بنفس الرصيد، ويقودها تحكيميًا محمد المرزوق وأيمن الحازمي وبدر السعران.وفي الأحساء يستضيف صاحب المركز الثاني الفتح نظيره المتصدر الاتحاد على صالة نادي الفتح بالأحساء في الرابعة عصرًا، ويدير اللقاء تحكيميًا عبدالله الأدماوي وأحمد فلاته وسعد الحربي.ويواجه أبها نظيره الأنصار في الثالثة عصرًا على صالة ضمك في مباراة لن تكون سهلة على الفريقين اللذين يتساويان في النقاط، إذ يحتل أبها المركز الثامن برصيد 7 نقاط في حين يحتل الأنصار المركز السابع بنفس الرصيد، ويحكم المباراة عادل سليس وعبدالإله حظية وفهد المطوع.ويبحث الوحدة عن فوزه الأول عندما يستقبل الشروق على صالة الهيئة العامة للرياضة بمكة المكرمة، في مباراة مهمة تجمع التاسع والعاشر في سلم الترتيب، ويقود المباراة طاقم حكام مكون من أحمد آل خميس وعبدالهادي الشهري وخالد الشنقيطي.وتختتم منافسات الجولة، يوم الاثنين المقبل، عندما يستضيف النصر منافسه أحد في تمام الثامنة مساءً، على صالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض، في مباراة لن تخلو من الإثارة والندية التي دائما ما تكون حاضرة في مواجهاتهما المباشرة، ويحتل النصر المركز السادس برصيد 8 نقاط وله مباراة مؤجلة في حالة الفوز بها سيصل للمركز الثالث، بينما يحتل أحد حالياً المركز الثالث برصيد 10 نقاط، ويدير المباراة عبدالإله الأدماوي وأحمد الصالح ومحمد الحمدان.// انتهى //13:05ت م0072