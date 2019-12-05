جيزان 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسبادر أعضاء لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز العالية التابع لمحافظة بيش أمس ، بزيارة لدار الرعاية الاجتماعية بجازان، وذلك في إطار فعاليات اللجنة للاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للتطوع ومد الجسور مع الجهات الأخرى والتواصل مع المجتمع وفئاته كافة.واطلعوا خلال الزيارة على نشاطات وفعاليات الدار والخدمات التي تقدم لكبار السن وجهودها في مجال إشراك النزلاء في جميع الفعاليات الوطنية والاجتماعية لما في ذلك من فوائد كبيرة لهم "نفسية وصحية وبدنية" ، إضافة إلى أنهم جزءاً لا يتجزأ من هذا المجتمع.// انتهى //13:07ت م0073