نجران 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسزار مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي أمس محافظة حبونا، حيث استهل الزيارة بلقاء محافظ حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان .وجرى خلال الزيارة مناقشة إنجازات فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمحافظة والمراكز التابعة لها المتمثلة في القيام بواجب الدعوة الى الله وبناء المساجد وخدمتها.كما قام بجولة تفقدية لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة، حيث تفقد مرافق المبنى واطلع على سير العمل والتقى بمدير وموظفي المكتب واستمع إلى ما لديهم من مقترحات.بعد ذلك قام مدير عام فرع الشؤون الإسلامية بنجران بزيارة رئيس كتابة العدل المكلف الشيخ محمد بن سعيد القحطاني، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون في كل مايخدم الدعوة إلى الله.ثم زار فضيلته المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالمحافظة، حيث التقى مدير المكتب واطلع على سير العمل وما يقدمه المكتب من برامج وجهود دعوية في المحافظة بعد ذلك تجول في اقسام المكتب ثم شاهد عرضًا مرئيًا عن نشاط المكتب الدعوي.بعد ذلك قام بزيارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم، ولقاء فضيلة نائب رئيس مجلس الإدارة، وبعض منسوبي الجمعية، واستمع فضيلته لشرح موجز عن عمل الجمعية وعدد الحلقات والطلاب والطالبات الملتحقين بالجمعية، كما شاهد عرض مرئي عن إنجازات الجمعية للعام الماضي.عقب ذلك تجول الشيخ العصيمي على عدد من الجوامع والمساجد ومصلى العيد بالمحافظة حيث اطلع خلال جولته على مستوى النظافة وأعمال الصيانة، كما التقى ببعض منسوبي المساجد واستمع إلى ما لديهم من طلبات واحتياجات.وتأتي هذه الزيارة بتوجيه ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ للوقوف على عمل المكاتب والإدارات التابعة للوزارة، ومعرفة احتياجاتها للنهوض برسالة الوزارة لكل ما يخدم بيوت الله، والدعوة إليه، وفق توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله.// انتهى //13:10ت م0074