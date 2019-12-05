مكة المكرمة 8 ربيع الثاني 1441هـ الموافق 5 ديسمبر 2019م واسأقامت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة لخدمة العملاء والتميز المؤسسي -إدارة الجودة- اليوم ورشة العمل الأولى للتعريف بمعايير جائزة معالي أمين العاصمة المقدسة للتميز في (دورتها الرابعة) والتي تأتي في إطار سعي الأمانة نحو الارتقاء بمستوى الأداء وتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز في الخدمات البلدية.وتهدف الجائزة إلى نشر وتأصيل ثقافة التميز المؤسسي والإبداع والابتكار بين العاملين بالأمانة وإذكاء روح المنافسة بين البلديات الفرعية وتقدير إنجازاتهم المميزة وأفكارهم الإبداعية عن طريق مكافأتهم وتشجيعهم وتوفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات المؤهلة.واشتملت ورشة العمل على شرح لمعايير جائزة المدير المتميز والموظف المتميز والتعريف بطريقة المشاركة في الجائزة والوثائق المطلوب تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني .وتتضمن معايير جائزة فئة الموظف المتميز على تقييم الأداء الوظيفي والإنجازات والمؤهلات والقدرات والسلوك الوظيفي والمبادرة والإبداع كما تتضمن معاير فئة جائزة المدير المتميز على قياس مدى الإلمام بالمهام الوظيفية والمهارات القيادية وإدارة التغيير.// انتهى //13:15ت م0075