مكة المكرمة 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسنظمت جمعية الأطفال المعاقين بمكة المكرمة اليوم مهرجان ترفيهي تعليمي توعوي بمناسبة ( اليوم العالمي للذوي الإعاقة ) وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة لتسليط الضوء على مشاكل ومتطلبات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز فهم أفضل لقضاياهم و حقوقهم في إطار رسالة جمعية الأطفال المعوقين بمكة المكرمة كمؤسسة خيرية متخصصة تصدت لقضية الإعاقة بشمولية ووصفت محور تنمية الوعي باحتياجات المعاق وكيفية التعامل معه في مقدمة أولوياتها.قامت الجمعية بتبني العديد من البرامج التوعوية كان من أبرزها احتفالات اليوم العالمي للمعاق تحت شعار "المستقبل يمكن الوصول إليه " والاحتفال بالفائزات بجائزة المراعي للأم المثالية لذوي الإعاقة برعاية المراعي بمشاركة الجمعيات الخيرية و الجهات الطبية ومراكز الإعاقة والمعاهد و الفرق التطوعية بحضور العائلات وأبنائهم وذلك بمقر مركز الجمعية بمكة المكرمة.وأقيم المهرجان بمقر مركز الجمعية بمكة المكرمة، بحديقة المركز وكانت الفعاليات مخصصة للعائلات وتم تسليط الضوء فيها على قدرات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز وعي الجمهور بإمكانياتهم, بمشاركة مجموعة من المراكز الخاصة بالإعاقة, كما شهد المهرجان مشاركة ما يقارب 400 طفل وطفلة ضمن الفئة العمرية من سنتين إلى 12 سنة وعربات الفود ترك والوجبات الغذائية وعدد من الشخصيات الاجتماعية والرياضية والفنية المعروفة، وحضور الأطفال المعاقين وأسرهم وزائري المركز وتضمن المهرجان العديد من البرامج التعليمية والأنشطة والمسابقات الترفيهية المتنوعة وقام الأطفال المشاركون برسم لوحات فنية حرة للأطفال الزائرين واللعب في الأركان الترفيهية ركن ( الرمل – الخبازة ، الزراعة المأكولات) .كما تم تطبيق برنامج جرب الكرسي التوعوي بمشاركة من الحضور ، والذين أتاح لهم فرصة معايشة ظروف ومعاناة المعاق اليومية من خلال مرورهم ببعض العقبات التي قد يتعرض لها المعاق, يستخدم الكرسي المتحرك في المساجد والمستشفيات والأسواق وغير ذلك .وقد صادف الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2019م والاحتفال بالفائزات بجائزة المراعي للأم المثالية لذوي الإعاقة برعاية المراعي وهي جائزة سنوية لتكريم الأطفال المشمولين بخدمات الجمعية، وتتضمن تكريم ١٠ أمهات يتم اختيارهن وفق معايير تعكس مدى جهودهن، وحرصهن على الاستفادة القصوى لأطفالهن من خدمات التأهيل والدمج بالجمعية وتمنح الأمهات جوائز مادية قيمة.كما تقوم الجمعية بدور إنساني ووطني على مدى أكثر من 30 عام في التصدي لقضية الإعاقة وتقديم منظومة من برامج الرعاية المجانية في العديد من مناطق المملكة.وتهدف هذه الجائزة إلى إبراز الأسرة المميزة في رعاية أطفالهم المعاقين في كل مراكز الجمعية وتكريمها كقدوة تحتذى بها وتحفيز الأسر على التعاون مع الجمعية في العناية بالأطفال بتطبيق التعليمات والإرشادات بالمنزل وزيادة الوعي بأهمية دور الأسرة في استكمال برامج العلاج والتعليم والتأهيل للطفل في المنزل ، وتفعيل و تسريع برامج الجمعية في تأهيل الأطفال المعاقين من خلال أسرهم بالمنزل و تكريم الأسرة التي تشارك بفعالية في أنشطة الجمعية وتساهم بدور فعال في التعريف والتوعية بخدمات الجمعية بتجنب مخاطر الإعاقة في المجتمع .من جانبها أوضحت مديرة مركز الجمعية بمكة المكرمة أ.سلاف محمد سعيد حجازي بأنه يجب تحفيز الأُسر على التفاعل الإيجابي مع برامج الجمعية باعتبارها شريك رئيسي في عملية تأهيل الأطفال ، وتوعيـــــة أمهـــات الأطفـــال بالممارســــات و السلوكيـــات الصحيحـــــة للتعامل مع أطفالــهم ، للحفاظ على صحتـهم من الأمراض و المشكلات الصحية ، كما أكدت على أهمية إعطاء المعاقين فرصة المشاركة في الأمور التي تتعلق بتطوير حياتهم وصحتهم في جميع المجالات وذلك بالتعاون مع مختلف المؤسسات والمنظمات المهتمة ، وإشراكهم بمختلف الفعاليات لإزالة أي قصور في فهم المجتمع تجاههم , وتمنّت أن لا يكون دور هذا اليوم للمعاقين هو مجرد أنشطة ترفيهية وإنما محطات رئيسة على الطريق الصحيح نحو تذليل السبل في تخطي المصاعب التي تواجههم من خلال دعم قضايا الإعاقة بما يواكب التوجُّه العام.وأفادت مديرة العلاقات العامة و تنمية الموارد المالية بالجمعية نهى الحليس أن مركز الجمعية بمكة المكرمة كان من أولى المراكز التي اهتمت بهذه الفئة وحرصت على إدماجهم بالأنشطة و البرامج التي تنظمها الجمعية والتي تنوعت بين زيارات ميدانية وبرامج تعليمية وترفيهية وتثقيفية ، و التي تهدف من خلالها لإيصال رسالة للعالم مفادها : ( إن ذوي الإعاقة هم قادرون على العطاء و الإنتاج والتميز ، متى ما توفره لهم البيئة و الظروف المناخية المواتية لتقديم إبداعاتهم للعالم أجمع)// انتهى //13:20ت م0077