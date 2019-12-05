جدة 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسواصلت المسابقة الوطنية لتصميم المجوهرات تحت شعار "وطن من ذهب"، فعالياتها اليوم بفندق هيلتون جدة، بمشاركة 100 مصمم ومصممة، وتنافس 30 تصميمًا بأيادي سعودية واعدة، بحضور المتخصصين والمستثمرين في قطاع الذهب والمجوهرات.وأكدت رئيسة اللجنة الفنية لمسابقة "وطن من ذهب" رجاء مؤمنة، أن المملكة تصنف على أنها الأفضل عربيًا وعالميًا في إنتاج وصناعة الذهب، بفضل إبداعات شبابها في هذا المجال، منوهةً بأن هدف المسابقة هو تقديمُ نُخبةٍ من المُبدعين والمبدعات إلى سوقِ عَمَلِ صناعة الذهب والمجوهرات ليصبحوا قادرين على الابتكار وتطوير هذه الصناعة.وطالبت بتبني هذه المواهب والاستفادة منها، لتعزيز الصناعة بأيدٍ وعقولٍ وطنية، لافتةً إلى تقدم 100 مصممٍ ومصممةٍ من جميع مناطق المملكة للتنافس على الفوز بلقب هذه المسابقة الوطنية لتصميم الذهب والمجوهرات، حيث تم فتح باب المشاركة المجانية للجميع تشجيعا لمواهب "وطن من ذهب" .وأشارت رئيسة لجنة التحكيم في المسابقة عفت باحمدان، أن الابتكار في الفكرة والطرح التصميم، ودراسة التصميم من حيث التصنيع وتطبيق الفكرة، وتناسق الخامات والألوان، مع الالتزام بشروط المسابقة، كانت المعيار الرئيسي لاختيار الفائزات في النسخة الأولى ، لافتةً إلى المستوى المتطور للمشاركات، والاحترافية اللافتة التي ظهرت بها العديد من الأعمال، والتفاعل الكبير من قبل اللجنة المنظمة والقائمين على المسابقة .وأضافت باحمدان أن عملية الفرز والتدقيق استمرت على مدار أسبوع كامل، وتم مراعاة الشفافية الكاملة والحيدة المتناهية في كل المراحل، مشددةً على أن كل من وصولوا للمرحلة النهائية يعتبروا فائزين.يذكر أن المعرض المصاحب للمسابقة الوطنية لتصميم المجوهرات استقبل الآلاف من الجمهور وعشاق الذهب والمجوهرات للتعرف على أحدث الابتكارات والإبداعات السعودية الواعدة في مجال تصميم المعدن النفيس، فيما تأهلت 30 متنافسة إلى المرحلة النهائية، وحصدت المركز الأول فائقة مسعود، والمركز الثاني نوف الجبرين، والثالث ابتسام الغامدي، وتسلمت جميع المشاركات شهادات تقدير، وعقد لقاءات مباشرة مع المستثمرون في قطاع الذهب والمجوهرات لفتح الطريق أمامهن نحو سوق العمل .// انتهى //13:21ت م0078