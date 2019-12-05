جاكرتا 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسوقع معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكـتور حسام بن عبد الـمحسن العنقري، ومعالـي رئيس هيئة التدقيق المالي بجمهورية إندونيسيا الدكتور أجونج فيرمن سامبرنا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون فـي مجال العمل الـمحاسبـي والرقابي والـمهنـي، اليوم ، بمقر هيئة التدقيق المالي بجمهورية إندونيسيا بمدينة جاكرتا، وبحضور نائب سفير خادم الحرمين في جمهورية اندونيسيا يحي بن حسن القحطاني.وتهدف المذكرة إلى العمل على تعزيز التعاون بيـن الـجهازين فـي مجالات الـمراجعة المالية والرقابة علـى أداء الأجهزة الـحكومية وفقًا للقوانين والأنظمة الـمعمول بـها فـي كــلا البلدين، وفـي إطار الأحكام والمبادئ الرئيسة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة الـمالية العامة والـمحاسبة (الإنتوساي)، والـمنظمات الإقليمية التـي يشارك فـي عضويتـها كــلا الـجهازين.كما رفع معالي رئيس الديوان خالص شكره وامتنانه لخادم الـحرميـن الشريفيـن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولـي عهده الأمين -حفظهما الله- على صدور الـموافقة الكريمة بتفويض معاليه للتوقيع على مذكرة التفاهم مع هيئة التدقيق المالي بجمهورية إندونيسيا.وأشار معالي رئيس الديوان إلى أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادًا لعدد من الاتفاقيات المماثلة التي أبرمها الديوان العام للمحاسبة مع عدد من الأجهزة النظيرة على المستويين الإقليمي والدولـي، وهذه الاتفاقيات فـي مجملها تعكس الـمكـانة الـمهنية الرفيعة التـي يحتلها الديوان، وقدرته على نقل ما لديه من خبرة مهنية متميزة للأجهزة بالدول الشقيقة والصديقة، وهو ما يجسد فاعلية الديوان في نشاطاته ضمن إطار المنظمات الإقليمية والدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.كما أشار معالـيه إلـى أن هذه الاتفاقية تأتي تأكيداً للتعاون المستمر بين الأعضاء فـي المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة الـمالية العامة والـمحاسبة (الإنتوساي)،وكذلك المنظمة الأسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأسوساي) مبينًا أنه سيتم تفعيل الاتفاقية عبر التنسيق المباشر بين الجهازين ضمن لقاءات ودورات تدريبية مشتركة، من خـلال تشكيل لـجان وفرق عمل لتحديد آلية العمل ومواعيد التنفيذ.// انتهى //13:31ت م0080