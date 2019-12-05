الدمام 8 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 5 ديسمبر 2019 م واستشارك أمانة المنطقة الشرقية بجناحها الخاص، في الاحتفالية السنوية لفعاليات اليوم العالمي للتطوع، تحت شعار "تطوع لمستقبل يشمل الجميع "، الذي ينظمه الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم التقنية "سايتك".ويقدم الجناح لزواره شرحاً عن أبرز الخدمات التي تقوم بها إدارة التطوع بالأمانة، وأهداف برنامجها التثقيفي حول أهمية التطوع، وجهود إدارة الخدمات الاجتماعية في تفعيل الدور الخدمي والإنساني، إضافة إلى توزيع أكثر من 500 بروشور توعوي عن جهود المتطوعين، ودعوتهم للانضمام للعمل التطوعي من خلال تقديم نصائح في كيفية الحفاظ على البيئة والمساهمة في تعزيز دور ثقافة العمل التطوعي.// انتهى//13:34ت م0081