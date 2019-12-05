الأحساء 8 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 5 ديسمبر 2019 م واسدشن أمين محافظة الأحساء المهندس عادل الملحم اليوم، منصة التطوع البلدي الإلكترونية لمبادرات أمانة المحافظة لتنظيم العمل التطوعي، وذلك تزامنا مع إطلاق وزارة الشؤون البلدية والقروية لمبادرة التطوع البلدي على مستوى الأمانات بمختلف مناطق ومدن المملكة تحت شعار "يداً بيد نرتقي" والمتزامنة مع اليوم العالمي للتطوع 2019.وأشار الملحم، إلى أن المبادرات تتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات التطوعية منها النظافة العامة وإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، ونظافة الشواطئ، ومواقع التنزه البري، والتشجير وزراعة المناطق البرية، والاهتمام بالحدائق والساحات البلدية، وتكريم المتطوعين، ومبادرة كسوة الشتاء لعاملي النظافة، وغيرها.وبين أن عدد المتطوعين التابعين للأمانة يبلغ 500 شخصا، داعياً الراغبين بالتطوع في المبادرات البلدية التسجيل من خلال الرابط المخصص لذلك عبر البوابة الالكترونية للأمانة.// انتهى//14:42ت م0118